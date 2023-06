Vererõhuravimid leevendavad veel teist levinud probleemi

Tuikav, pulseeriv peavalu on migreeni tavaline sümptom. Kuid see on palju enamat kui peavalu; migreen võib põhjustada kurnavat valu ja tundlikkust valguse, heli või lõhnade suhtes, häirides tegevusvõimet. Sümptomid on muutlikud, nagu ka valu raskusaste. Hinnanguliselt mõjutab migreen umbes 15 protsenti maailma elanikkonnast.