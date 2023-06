Kohvi mõju kohta tehti üllatav avastus

Paljude inimeste jaoks ei alga päev enne, kui nende kohvitass on tühi. Arvatakse, et kohv muudab erksamaks, nii et seda juuakse virgumiseks ja oma tõhususe parandamiseks. Portugali teadlased uurisid kohvijoojaid, et mõista, kas ärksus sõltub kofeiini omadustest või on see seotud kohvi joomise kogemusega, vahendab Medical Xpress.