Lapsepõlve rikastamine selle tegevusega arendab hoogsalt aju

Ajakirjas Psychological Medicine avaldatud uuringus kirjutavad Ühendkuningriigi ja Hiina teadlased, et ligikaudu 12 tundi lugemist nädalas on seotud ajustruktuuri soodsate muutustega, mis võib tulemusi selgitada.

Lugemine lõbu pärast võib olla lapsepõlves oluline ja nauditav tegevus. Erinevalt kõnest, mis areneb väikelastel kiiresti ja kergelt, on lugemine õpetatud oskus ning areneb aja jooksul.

Lapsepõlves ja noorukieas areneb aju, mistõttu on see oluline aeg vaimset arengut ja ajutervist toetava käitumise kujundamiseks. Seni on aga olnud ebaselge, millist mõju avaldab laste varases eas lugema julgustamine aju arengule, tunnetusele ja vaimsele tervisele hilisemas elus.