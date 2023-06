Riukalik tegur võib pakkuda kaitset Alzheimeri tekke eest

Meeskond nägi negatiivset seost Alzheimeri tõve ja CHIP-iga isegi siis, kui nad võtsid arvesse muid riskitegureid. «Arvasime, et CHIP-i põdevad inimesed surid tõenäoliselt enne Alzheimeri tõve tekkimist, kuid riski vähenemine püsis ka pärast analüüsi selle teguriga kohandamist,» ütles Jaiswal.

Nad analüüsisid seost ka muul viisil, nägemaks, kas Alzheimeriga inimestel on väiksem tõenäosus CHIP-i tekkeks. Teadlased jagasid leide ajakirjas Nature Medicine.

Kaevudes sügavamale

Seos ei pruugi tähendada, et asjadel on põhjus-tagajärg seos. Sestap viis Jaiswali uurimisrühm läbi erinevaid geneetilisi analüüse, leides tõendeid selle kohta, et CHIP võib põhjuslikult pärssida Alzheimeri tõve arengut.

Jaiswal ütles, et CHIP-i ja Alzheimeri tõve vaheline seos viitab mõnevõrra ootamatule seosele ajurakkude ja rakkude vahel, mis loovad verd ja immuunsüsteemi.

Ajus on immuunrakud, mida nimetatakse mikrogliiaks, ja on tõendeid selle kohta, et mikrogliia võitleb Alzheimeri tõvega seotud põletiku ja toksiinide kogunemise vastu. Kuid viimase 10 aasta jooksul on teadlased hakanud arvama, et kogu mikrogliia tekib ajus inimarengu alguses, embrüonaalses staadiumis. Kuna aju-vere barjäär takistab tavaliselt vererakkude tungimist ajju, ei ole teada, kuidas vere tüvirakud saaksid muutuda ajurakkudeks nagu mikrogliia.

Kuid kui Jaiswal ja kolleegid uurisid CHIP-iga inimeste ajuproove seisundiga seotud mutatsioonide tuvastamiseks, nägid nad neid. Ja need mutatsioonid näivad olevat mikrogliia rakkudes. Uurijad leidsid, et 30–90 protsenti CHIP-iga patsientide ajuproovide mikrogliiast sisaldas CHIP-mutatsioone. Muteerunud mikrogliia osakaal ajus kaldus sarnanema mutantsete vererakkude osakaaluga ülejäänud kehas.

«See viitab sellele, et rakud migreeruvad verest ajju,» ütles Jaiswal ja lisas, et leid on vastuolus aktsepteeritud dogmaga. «See on tähelepanuväärne leid.»