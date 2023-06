EKSPERIMENT ⟩ Vapper kolme lapse ema vahetas nädalaks pereauto kastiratta vastu

Renna huvi kastiratta vastu tekkis tänu sellele, et ta oli näinud neid linnatänavatel ringi vuramas – lapsevanemad «roolis» ja lapsed nautimas sõitu kastis. Kuna liikumisaasta kutsus juunis avastama ratastel liikumise võimalusi, otsustas ta võtta nädala kastiratta katsetamiseks. Rennal on kolm last: 10-, 6- ja 4-aastane, ning pere elab Peetris, Tallinna lähedal. Renna tahtis teada, kas kastirattaga oleks võimalik hommikuti kiiremini lasteaeda ja sealt edasi tööle jõuda ning kui ohutu see transpordivahend liiklemiseks on.

Esimene kord kastirattaga sõita oli Rennale põnev kogemus. Kuigi kastiratas on veidi kohmakam võrreldes tavalise jalgrattaga, tundis ta end nagu bussijuht. Pööramisel ja manööverdamisel pidi olema tähelepanelik, et vältida kokkupõrkeid või kusagile kinnijäämist. Kuid üldiselt polnud sõitmine keeruline, sest see oli ikkagi nagu tavaline jalgrattasõit – sõtkud pedaale ja liigud edasi.

Renna jaoks oli kastiratta juures eriti põnev see, et tegemist oli elektrirattaga. Algselt arvas ta, et peab kastiratta juhtimisel tegema palju jõupingutusi, kuid tegelikkuses oli sõitmine oluliselt kergem kui tavalise jalgrattaga. Rattal oli viis käiku, mis võimaldasid suurendada või vähendada jõudlust ja kiirust vastavalt vajadusele.