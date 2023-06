Rauavaegusaneemia ennetamiseks lisa enda menüüsse need toidud

Aneemia üks sümptomitest on väsimus.

Rauavaegusaneemia on raua puudusest tingitud aneemia ning kõige sagedasem aneemia liik, mille all kannatavad ligikaudu 20 protsenti naistest, 50 protsenti rasedatest ja kolm protsenti meestest. Rauavaegusaneemia esinemissagedus maailmas on kaks juhtu 1000 elaniku kohta aastas.