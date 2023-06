Uriinipulgaga rasedustestid on eilne päev

«See põnev uuendus annab naistele võimaluse testida rasedust puhtamal ja lihtsamal viisil ning tegelikult on rasedustestide turul see juba ammu hilinenud arendus.»

Nii kommenteerib ettevõttega koostööd tegev Abingdon Healthi tegevjuht Chris Yates. Kuigi süljeproovil põhinev rasedustest on uuringute järgi veidi vähem täpsem kui uriinipulga test, on testi eeliseks see, et selle tegemiseks ei pea otsima eraldi privaatset ruumi. Siiski peab testi tegemiseks pärast söömist või joomist ootama 30 minutit, et mitte kahelda tulemuse õigsuses.