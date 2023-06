Soolevähi arengu kohta tehti oluline avastus

Uuringu üks juhtidest dr Euan Rodger ütleb, et ajakirjas iScience avaldatud leid on oluline samm kiiresti levivate või kasvavate kasvajate avastamise ja ennetamise suunas, vahendab Medical Xpress.

«Vaatamata selle olulisele mõjule on kasvajate metastaatiliseks muutumise ning nende kasvajarakkude erinevuse põhjus suuresti teadmata. DNA juhised – raku plaan – ning see, kuidas ja kus need juhised vähirakkudes vale suuna võtavad, annavad olulisi vihjeid mõistmaks, miks see juhtub,» ütleb dr Rodger.