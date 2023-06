Teadlased avastasid olulise põhjuse, miks areneb vähk

Pikad ja lühikesed

«Seal on ulatuslikud muutused, mis ei vasta päris täpselt aneuploidsuse tüüpilisele määratlusele, kuid mõjutavad siiski suurt osa kromosoomi harust,» ütles Shih, arvutusbioloog ja sisehaiguste resident. «Hakkasime mõtlema, et need lühemad muutused võivad anda meile signaale selle kohta, kas vähirakud valivad teatud kromosoomimuutusi.»

Töörühm töötas välja meetodi, mille nimeks sai BISCUT (Breakpoint Identification of Significant Cancer Undiscovered Targets), et analüüsida, kus algavad või lõppevad igas kromosoomis suured muutused kõige tõenäolisemalt. Kui algus- ja lõpp-punktid oleksid täiesti juhuslikes kohtades, viitaks see sellele, et aneuploidial ei olnud vähirakkude ellujäämisele otsest mõju. Kui aga konkreetne piirkond kaasatakse sageli laiaulatuslikku kromosoomimuutusse, viitaks see sellele, et seda piirkonda hõlmav aneuploidsus aitas vähirakkudel ellu jääda. Ja vastupidi, kui piirkond jäeti kromosoomist sageli välja, viitaks see selle soodumusele tappa vähirakud või aeglustas nende kasvu.