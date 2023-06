Regionaalhaigla annab laulu- ja tantsupeolistele arstiabi

«Kalevi staadionil oleme juba alates 27. juunist ja 30. juunist alustame abi andmisega ka Lauluväljakul. Välihaiglas on laulu- ja tantsupeole saabunud inimestel võimalus kiiresti saada arstiabi ning vajadusel organiseeritakse transport haiglasse. Välihaiglates antav arstiabi vähendab olulisel määral erakorralise meditsiini keskuste koormust, koos osalejate ja külalistega suureneb Tallinnas käesoleva nädala lõpuks inimeste arv ca 100 000 võrra,» ütles Regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja dr Vassili Novak.

Dr Novaki sõnul on välihaiglad igakülgselt komplekteeritud, sealhulgas ka elustamisvahenditega, abi annavad professionaalsed ja kogenud meedikud. «Kergemate ehk selliste terviseprobleemidega, mis ei vaja täiendavaid uuringuid, saab abi kohapeal ja eelnevate aastate kogemus kinnitab, et enamasti saame hakkama välihaigla vahenditega. Näiteks Kalevi staadionil pöördus esimesel päeval meie poole 21 inimest. Järgmisel päeval vajas arstiabi 57 ning eile osutati Kalevi staadionil abi 100 inimesele, kellest 3 saadeti Lastehaiglasse. Korraga mahub meil välihaiglasse jälgimisele 10 patsienti.»

Selleks, et tervisemured ei tekiks, saab palju ise ära teha. Dr Novak soovitab tantsijatel-lauljatel ja publikul ennast mitte liigselt kurnata ning piisavalt puhata ja vedelikku tarbida. «Väsimuse vältimiseks tuleb vett juua ning regulaarselt sooja toitu süüa, mugavalt ja vastavalt ilmale riietuda ning sobivaid jalatseid kanda,» annab arst head nõu. «Kui on siiski abi vaja, siis selleks on kõik võimalused olemas,» kinnitab ta.