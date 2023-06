Kliinikumis viidi läbi uuenduslik kopsude uuring

Kopsukliiniku pulmonoloogia eriala vanemarst-õppejõu prof Alan Altraja sõnul on kopsuvähk üks sagedasemaid ja pahaloomulisemaid kasvajaid kogu maailmas. «Euroopas haigestub igal aastal ligi 400 000 inimest, kellest sureb umbes 350 000. Nii on kopsuvähi suremus võrreldes teiste kasvajatega kõrge ning viie aasta elulemus hilinenud diagnoosi tõttu madal. Seetõttu on äärmiselt oluline kopsukoes olevate kasvajakollete varajane avastamine ja diagnoosimine,» selgitas prof Altraja. Täpse diagnoosimise tulemusena on võimalik vara avastatud kopsuvähi kolle edukalt kirurgiliselt eemaldada.

Virtuaalnavigatsiooni bronhoskoopia süsteemi kasutus ei piirdu ainuüksi kopsuvähi diagnostikaga, see on mõeldud kopsude piires navigeerimiseks ning lisaks diagnostikale ka ravitegevuse läbiviimiseks. Läbi virtuaalse juhtimise on võimalik pääseda kopsukoes olevate etteantud sihtpunktide juurde, samal ajal vältides veresoonte ja hingamisteede vigastamist. Nii on võimalik bronhoskoopiline uuring ka selliste keeruliste juhtude korral, kus seni on see olnud haiguse eeldatava olemuse, patsiendi seisundi või tervisenäitajate poolest ebasobiv või vastunäidustatud.