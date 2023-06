Iga teine eestimaalane sooviks kogeda rohkem positiivseid emotsioone

«Rõõmustav tendents on, et 43% vastanutest oli kevade jooksul vaimse tervise vitamiine kasutanud. Kasutati nii liikumist kui ka positiivsete emotsioonide juurde loomist. Enda tervise tugevdamisega saab lihtsate vahenditega tegeleda igaüks ja tervitatav tendents oli endale logelemise lubanute arvukus, seda oli teinud iga teine. Julgeks soovitada ka suvisel ajal panustada ühele põhivajadusele, suhete tugevdamisele. Ühistest ettevõtmistest, vestlustest lõkke ümber pere ja sõpradega ammutatud läheduse tunne aitab ka sügisel ja talvel end toekamalt tunda,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa

«Heade emotsioonide ja suhete kõrval on oluliseks vaimse tervise vitamiiniks ka piisav uni, liikumine ja tasakaalustatud toitumine. Küsitluse tulemused une osas on murettekitavad, sest alla kolmandiku magab vähemalt kaheksa tundi ööpäevas, mis on uuringute järgi soovitatav uneaeg täiskasvanutel. Liikumisharjumuste osas on olukord parem, sest enam kui pooled inimesed liiguvad nädalas vähemalt 150 minutit või rohkemgi, mis jääb soovitatava liikumisnormi, vähemalt 20 minutit päevas, piiresse,» selgitas Anna-Kaisa Oidermaa.