Dementsuse suurema tekkeriskiga seostub keskeas tõstatuv tegur

Need leiud vastavad suurima sellel teemal läbi viidud kliinilise uuringu omadele ja teadlased nõuavad täiendavaid uuringuid, et saada teada, kas selles uuringus täheldatud seos hormoonravi kasutamise ja suurenenud dementsusriski vahel näitab põhjuslikku mõju.

Uuringu läbi viinud teadlased nendivad, et kuigi uuringul on mitmeid tugevaid külgi, ei tohiks praegu käsitleda seost kui põhjuslikku.

Suured vaatlusuuringud on näidanud, et menopausijärgse hormoonravi pikaajaline kasutamine on seotud dementsusriski suurenemisega. Kuid menopausiaegse hormoonravi lühiajalise kasutamise mõju tuleks veel põhjalikult uurida. Samuti on olnud ebaselge erinevate ravirežiimide mõju dementsusriskile.