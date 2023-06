HEA ELU TEEJUHT ⟩ Wagneri ooper Tristan ja Isolde tänapäeval

Kuigi Eestit loetakse üheks maailma kõige usuleigemaks riigiks (worldpopulationreview.com andmetel asume Tšehhi ja Põhja-Korea järel kolmandal kohal), on kristlikud moraalinormid meil siiski kõrges aus, seda kinnitab nii väsimatu debatt abieluvõrdsuse üle, kui ka häälekas üllatus kirikuõpetaja pereprobleemide üle.

Truudus ei ole kaasasündinud isikuomadus, see tugineb täiskasvanud inimeste vahel sõlmitud lepingule. Kaks inimest tõotavad – armastusest ajendatuna – jääda teineteise omaks ning piirduda teatud traditsiooniliste peresiseste intiimsete praktikate viljelemisel vaid selle ühe partneriga, kellele ka vastav jah-sõna antakse, ükskõik, kas altari ees või perekonnaseisuametis. Kaks inimest lepivad kokku, et nad astuvad monogaamsesse abiellu. Et nad ei seksi kellegagi väljaspool oma kooselu.