Austraalias saab vaimse tervise seisundeid ravida narkootikumidega

Alates laupäevast saavad Austraalia arstid välja kirjutada MDMA-d ehk metüleendioksümetamfetamiini annuseid, mida tuntase ka Ecstasy nime all. Psilotsübiini, psühhedeelsete seente psühhoaktiivne koostisosa, võib anda patsientidele, kellel on raskesti ravitav depressioon. Riik kandis need kaks ravimit heakskiidetud ravimite hulka.