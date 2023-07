Tervisekassa tasub teatud juhtudel ka täiskasvanute hambaravi eest

«Sageli ei ole arstid ega patsiendid täiskasvanutele tagatud hambaravi võimalusest teadlikud. Seetõttu viibib inimese suu- ja hambahaiguste ravi ning tekivad raskete tagajärgedega tüsistused. Eriti oluline on õigeaegne ravi nendel patsientidel, kelle üldhaiguse ravi seisukohast on oluline, et suuõõs oleks infektsioonivaba,» tõdes hambaarst ja Tervisekassa hambaraviteenuse juht Marjo Sinijärv.

Kellele ja mille alusel saab elupuhust hambaravi määrata?

Perearsti või eriarsti otsusega saavad Tervisekassa tasutud hambaravi need inimesed, kes ei suuda ise või kõrvalise juhendamise abil oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Need on näiteks sügava vaimupuudega inimesed, kellel on intellektipuue, dementsus, autismispektri häire või muud psüühilised kõrvalekalded. Samuti need, kes on halvatusseisundis, ilma käteta või haigustega, millega kaasnevad käte liigutamise häired (nt parkinsonistlik sündroom, raskekujuline tantstõbi). Lisaks saavad Tervisekassa kulul hambaravi võimalust kasutada ka teatud onkoloogilise ja hematoloogilise haigusseisundiga inimesed.