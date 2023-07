See aine aitab eakatel vähendada südame-veresoonkonnahaiguste riski

D-vitamiin on põhiline toidulisand, mida soovitatakse luude tervise ja immuunsuse tagamiseks ning tõsistest terviseseisunditest, nagu vähk, neuroloogilised häired ja pikaajaline Covid, põhjustatud tüsistuste ärahoidmiseks. Uus uuring on lisanud päikesevitamiini kasulike omaduste pikale nimekirjale veel ühe. Teadlased on leidnud, et D-vitamiini lisamine võib aidata ennetada üle 60-aastastel inimestel kardiovaskulaarseid seisundeid, nagu näiteks infarkt.