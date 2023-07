RAAMATUSOOVITUS ⟩ 84 aastat kestnud uuring leidis õnne valemi, kas ka sina tead seda?

Seda ilmestab hästi Henry ja Rosa suhe. Hendryt jälgiti alates 1941. aastast kui ta oli 14 aastane.

«Milline on teie suurim hirm?»

Rosa vaikis hetke ja ütles siis Henryle, et tema suurim hirm on see, et mehel võiks välja areneda tõsine tervisehäda või et Rosa ise saaks jälle rabanduse.

Henry nõustus, et need olid hirmuäratavad võimalused. Aga ta ütles, et nad olid jõudmas punkti, kus midagi sellist oli tõenäoliselt vältimatu.

Henry hiilis samast küsimusest kõrvale ja Rosa pidi talle seda meelde tuletama. «See on vist kole,» ütles Henry väriseval häälel. «Lase käia!»

«Minu hirm on see, et ma ei sure esimesena. Et ma jään siia sinuta.»

See põgus vestlus, mille üks uurijatest kirja pani, annab suure vihje, mis on õnne valem. Selleks on suhted, head ja toetavad lähisuhted. Seda on kinnitanud ka mitmed teised suuremad või väiksemad teadusuuringud üle kogu maailma — üksildased inimesed haigestuvad kergemini keerulistesse haigustesse ja võivad isegi varem surra. Üksildus ei ole inimesele omane, see sai selgeks juba pikki aastaid tagasi. Inimesel oli palju raskem üksi ellu jääda ja hakkama saada, kui karjaga.