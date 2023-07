Uus tehisintellekt aitab viljatutel meestel saada isaks

Viljakuse kõige raskem vorm on mitteobstruktiivne azoospermia, mille korral on spermide puudulikkuse tagamaad teadmata ja ravivõimalused seega väga piiratud, vahendab ERR .

Spermatosoidide puudumise põhjuseks seemnevedelikus võivad olla geneetika, hormonaalne tasakaalutus, radioaktiivne kiirgus, toksiinid ja erinevad ravimid. Sellest on mõjutatud umbes üks protsent meestest ja viis protsenti viljatusravi otsivatest paaridest.

Protseduuri käigus eemaldatakse viljatutel meestel osa nende munanditest, seejärel ekstraheeritakse sealt sperma, et seda saaks kasutada partneri munaraku viljastamiseks. Embrüoloogidel võib kuluda kuni kuus tundi koeproovi eemaldamiseks, et spermat leida ja isoleerida, mis võib teiste rakkude ja osakeste olemasolu tõttu olla keeruline. Selleks on Sydney tehnikaülikooli teadlased välja töötanud algoritmi, mis kaotab koeproovist sperma leidmiseks vajalikud osad ning teeb seda kiirelt ja täpselt.