TAI spetsialistid selgitavad, miks viivad vigastused nii palju inimesi manalateed

Kõige vanemas vanuserühmas (vähemalt 85-aastased) on vigastusjuhtude (4700 juhtu) kasv jõudnud tagasi Covid-19 eelsele tasemele. Kiire vigastusjuhtude arvu kasv on aset leidnud ka 35–44-aastaste vanuserühmas. Vigastusjuhud vanuserühma kohta olid 25–34-aastaste noorte täiskasvanute vanuserühmas langustrendis juba enne koroonapandeemiat ja langesid ka eelmisel aastal (14 protsenti võrreldes Covid-19 eelse ajaga). Vähemalt 75-aastaste inimeste vigastustest moodustavad ligi kolmveerandi kukkumised, millest veidi enam kui pooled toimuvad kodus. Vähemalt 85-aastaste iga teine vigastus leiab aset kodus ja kodus juhtunud vigastustest on 80 protsenti kukkumised.

Vigastusurmi oli 2022. aastal 983. Kõige sagedasem põhjus oli juhuslik mürgistus (24%), millest lõviosa moodustasid alkoholimürgitused (136 juhtu). Juhuslikele mürgistustele järgnesid juhuslikud kukkumised (22%) ja enesetapud (20%).

Postimehe terviseportaal uuris Tervise Arengu Instituudi spetsialistidelt, miks on vigastussurmade statistika just selline ning mida saaks tulevikus parandada.

Vigastussurmad 100 000 elaniku kohta on ajas aeglaselt kasvav trend. Miks see nii on? Kas inimesed muutuvad hooletumaks või on põhjused elustiilis?

Kommenteerib TAI paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja Triinu Purru:

Vaadates vigastussuremuse üldkordajat 100 000 elaniku kohta, selgub, et peamiste probleemidena joonistuvad välja juhuslikud kukkumised ja alkoholimürgistused, mis on ajas pidevalt kasvanud.

Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanuserühma järgi: Suremuse üldkordaja 100 000 elaniku kohta: juhuslik kukkumine ja alkoholimürgistused. Foto: Tervise Arengu Instituut