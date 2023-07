Füsioterapeut selgitab, mida peaks laps üheksandaks elukuuks oskama

Käputades liikumine on lapse jaoks keerukas protsess, sest ta peab kontrollima üheaegselt nii käsi kui ka jalgu, lisaks veel pead. Samal ajal peab liikuma rütmis vastas käsi ja vastas jalg ning tegema sirutus- ja painutusliigutusi. See kõik õpetab lapsele koordineeritud liikumist ehk parem ja vasak ajupoolkera teevad omavahel koostööd. Neid oskusi on edaspidi vaja kõndimise, jooksmise ja üldise arengu jaoks. Lisaks hakkab koos toengpõlvitusse tõusmise ja käputamise oskusega kujunema lapsel sügavusnägemine. Sel ajal toimub silmade konvergents ehk mõlemad silmad vaatavad sama objekti.

Seitsmes kuni üheksas elukuu on väga oluline seetõttu, et see on ajaaken, mil lapsed peaksid selgeks õppima väga olulise oskuse — käputamise. Tasub aga ära märkida, et kiirema arenguga lapsed võivad käputada ja roomata juba kuuendal elukuul.