Tervishoiutöötajad on kimpus läbipõlemisega

Ole tänulik

Ole tänulik selle üle, mida meie töö meile võimaldab. Nii nagu peame meeles igapäevaelus olulist, nagu näiteks toit ja peavari, tuleks meeles pidada ka meid ümbritsevat: oma aed, jalgratas, lemmikloom jne. Tihtipeale peame kõiki eelnevaid nimetatuid iseenesestmõistetavaks.

Ole tervislik

Tervisliku eluviisi juurde kuulub tervsilik toitumine. Stressiperioodil on meil komme kas süüa liiga palju või liiga vähe. Päevakava on mõistlik ette planeerida, et mitte jätta vahele vajalikke toidukordi. Enamikel inimestel on harjumus väsimust leevendada suhkru või kofeiini näol, kuid ka nende liigtarbimisel on toime vastupidine. Samuti tunduvad alkohol ja tubakas olevat head stressi leevendajad, kuid pikas perspektiivis mõjutab see meie füüsilisi pingutusi.

Püüdke olla füüsiliselt aktiivne. Trenn annab rohkem energiat, parema tuju ja une.

Tähtis on pidada kinni korralikust unerežiimist. Mõistlik on jätta enne magama minemist aega lõõgastavatele tegevustele, milleks on raamatu lugemine või rahuliku muusika kuulamine, selle asemel, et kuhjata tegevusi viimase hetkeni.

Püsi terve

Füüsilise tervise juures on vaja korras hoida ka vaimset tervist. Tervishoiutöötajana tuleb kasuks, kui treenida pidevalt oma aju lugedes või õppides juurde uut, et hoida end eriala muudatuste ja uuendustega kursis. Vaimse tervise korras hoidmise jaoks on aga vajalik leida enesearendamise kõrvalt vaba aega ja tegeleda meeldivate tegevustega.

Ole paindlik