Päikesesõltuvusest võõrutab tihti ainult karm diagnoos

«Vahe on suur! Siis nad mõistavad, et pigmendilaigud pole tekkinud vananemise, vaid päikese tõttu,» räägib L’Oréali gruppi kuuluva La Roche-Posay teadusdirektor Kerob. Varem ka vähiraviga tegelenud arst, kel on teaduskraad molekulaarbioloogias, suunab nüüd jõupingutused vähi ennetamisele.

«Päikese käes olemine on teatud juhtudel omamoodi sõltuvus, nagu suitsetamine,» tõdeb ta. Jumekusega on seotud ilustandard, mida ihaletakse, ja mõnikord muudab arsti sõnul suhtumist viimaks saabuv raputus. «Nahavähi diagnoos on inimestele väga suur šokk. See on nii tugev, et paneb harjumusi muutma,» sõnab ta. Melanoomi raviprognoos on tihedalt seotud sellega, kui vara see avastatakse, nendib ta.