Eesti Tervise Fond kuulutab välja ideekonkursi «Mida teha, et laps oleks suvel aktiivne?»

«Suur osa lapsi on jäänud suvevaheajal täiesti unarusse – neil pole kusagile minna, pole inimesi, kes lastega tegeleks ning murekohaks on ka sõltuvus nutiseadmetest või arvutimängudest, mis hoiavad last nelja seina vahel,» rääkis Eesti Tervise Fondi juhataja dr Eero Merilind.

«Ajad on muutunud: enam pole maavanaemasid, kes võtavad rõõmuga lapsed enda hoida. Laste isoleeritus üksteisest ning suvel toas konutamine soodustab vaimseid muresid ning depressiooni, mis on meie ühiskonnas tänasel päeval väga tõsine valukoht. Usun, et kindlasti on Eesti inimestel häid ideid, kuidas teha nii, et lapse suvi oleks aktiivne ning pakuks positiivseid elamusi. Väga ootame kaasa mõtlema spetsialiste, kes on töö tõttu juba seotud laste huvitegevustega. Samuti kui mõnes peres, külas või linnas on suviti kasutusel mõni hea praktika, siis kindlasti ootame ka neid näiteid! Kõik ideed on teretulnud!»

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringutulemuste põhjal liigub iga päev piisavalt vaid iga kuues koolilaps. Soovituste kohaselt peaksid lapsed ja noored kogu nädala jooksul iga päev aktiivselt liikuma vähemalt 60 minutit. TAI uuringud näitavad, et kehaliselt aktiivsemad noored on oma eluga rohkem rahul, neil on parem tervis ning nad tarvitavad vähem alkoholi ja tubakat.