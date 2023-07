Oled koguaeg vihane? Nende meetoditega hoiad raevu kontrolli all

Tea enda päästikuid

«Teades olukordi, mis tekitavad viha, ja osates iseenda juures tähele panna ärritumise märke, saad sa ennast peatada enne, kui muutud agressiivseks. Enamasti vihjavad sellele emotsionaalsed ja füüsilised aistingud. Keha annab tunnete kaudu märku, kui midagi on valesti,» kirjeldas Demir. Ta tõi näitena, et nii võime tunda, et klomp on kurgus, midagi põleb rinnus, rinnal on raskus või liigub kehas pulbitsev ärevus.