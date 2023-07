UURING ⟩ Eesti elanikud peavad ooteaega arsti juurde pikaks

Kantar Emori uuringueksperdi Kaisa Esko sõnul on Eesti elanikud harjunud meie tervishoiusüsteemi korraldusega ning väga kergelt eriarsti teenuste eest maksta ei soovita – seda eriti madalama sissetulekuga leibkondades. Siiski üle neljandiku ehk 28 protsenti inimestest märkis, et on valmis ise visiidi eest maksma, et kiiresti arsti juurde pääseda.