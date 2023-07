Mis tasemest alates algab kõrgvererõhktõbi ehk hüpertensioon?

Esimene aste algab 140/90 mmHg juures ja siin võib veel abi olla lihtsalt elustiili muutmisest. Teine aste on juba lokkav hüpertensioon ning algab 160/100 mmHg. Sellel tasemel on kindlasti tarvis medikamentoosset ravi.

«Mul on patsiente, kellel on mõõdukalt kõrgenenud vererõhk ning oleme otsustanud ravi edasi lükata ja proovida kõigepealt elustiili muutust – kehakaalu langetamine, treenimine, paljud ongi nii saanud hüpertooniast mingiks ajaks lahti,» rääkis kardioloogiakeskuse teadusjuht ja ülemarst Margus Viigimaa saates Tervisepooltund. Arst rõhutas, et tegemist on siiski päriliku haigusega ja ei saa loota, et tervislik elustiil seda elu lõpuni eemale hoiab. Küll aga võib ravi edasi lükata 10, isegi 20 aasta võrra.