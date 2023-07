Need toidud aitavad tasakaalustada kolesterooli

Lõhest ja teistest rasvastest kaladest saame oomega-3-rasvhappeid, mis on olulised ateroskleroosi (arterilubjastuse) vältimiseks ning põletikuliste protsesside ärahoidmiseks nii veresoontes kui teistes organites. Oomega-3-rasvhapped tõstavad HDL-kolesterooli taset veres. Samuti leidub oomega-3-rasvhappeid lina-, kanepi-, kõrvitsa- ja chia seemnetes ning nende õlides, kuid ära ei tohi unustada, et neist ei suuda organism nii efektiivselt põletikke vähendavaid ühendeid toota. Loomse päritoluga oomega-3-rasvhapetes on need ühendid juba valmiskujul olemas.