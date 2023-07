Sellest viirusest põhjustatud vähkkasvajatesse haigestuvad järjest nooremad mehed ja naised

«Rääkides HPV-positiivsest vähkkasvajast, tekib meil seos ainult emakakaelavähiga. Kuigi mõlemat põhjustavad HP-viirused, on siin siiski mõningad erinevused,» rääkis dr Šavrova. «Näiteks HPV 16 tüüp põhjustab üle 90 protsendi HPV-positiivsetest suuõõne ja neelu vähkidest, kuid emakakaelavähki põhjustab just see HPV tüüp 50 protsendil juhtudest ning 20 protsendil juhtudest on tekitajaks omakorda HPV 18.»

HPV erinevatest tüüpidest põhjustatud vähkkasvajate ennetuseks on vaktsineerimine ning see on ka põhjus, miks enamikus kaasaegse meditsiiniga riikides on see riigi poolt tagatud. Vaktsineerimine on kõige kasulikum ajal, kui inimene ei ole veel HPV viirusetüvedega kokku puutunud ehk enne seksuaalelu algust. Seetõttu vaktsineeritakse riiklike programmide alusel, olenevalt riigist, esimest korda 9–12-aastaselt. Sageli pakuvad erinevad riigid ka jätkuprogramme vanematele noortele ja noortele täisealistele. Eestis vaktsineeritakse riigikavaga koolides 12–14-aastaseid tüdrukuid, samaealistel poistel seda võimalust veel ei ole.

7000 poissi aastas jääb Eestis viirusevastase kaitseta. Uuringutega on tõendatud, et tänapäeval on võimalik vaktsineerimisega vähi teket ennetada. HPV vaktsiini peetakse üheks oluliseks läbimurdeks meditsiinis, mis võimaldab vältida vähkkasvajaid. Võimalus saada viiruse vastu kaitse vaktsineerimisega on maailmas kättesaadav juba 16 aastat ja paljud riigid lülitasid HPV vastase vaktsiini oma riiklikesse programmidesse juba enam kui kümme aastat tagasi.