Ühele suurimale ülemaailmsele terviseprobleemile on leitud võimalik lahendus

Teadlased avastasid, et külma plasma ja antibiootikumide ühendamine nõrgendab oluliselt Pseudomonas aeruginosa biofilmi. See on tavaline bakter, mis põhjustab sageli raskesti ravitavaid infektsioone. See innovaatiline lähenemine muudab need märkimisväärselt paremini ravitavaks.