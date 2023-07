Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas: «Ikka kodu on see, kuhu tuleks peale igat pidu jõuda»

Ära jäta purjus sõpra hooletusse

Seltskonnas, kus on tarbitud meelemürke, võib ununeda, et oma sõpru ei tohi unarusse jätta. Ülemeelikus tujus võib aga juhtuda, et purjus sõpra ei jaksa enam keegi jälgida ning ta jäetakse omapead «taastuma». Tallinna Kiirabi peaarst paneb noortele südamele, et kõige parem on see, kui seltskond lepib kokku, et alati on keegi, kes on kaine ja vaatab oma kamraadide järele, et keegi ei jääks maha ega kuskile päikese kätte ega muusse ohtlikku kohta «puhkama». «Ikka kodu on see, kuhu tuleks peale igat pidu jõuda. Sõltumata patsiendi vanusest peaks kodused – enamasti siis lapsevanemad olema kursis, kuidas käituda, kui selline «kingitus» koju saabub või tuuakse. Kodu peab olema kindlus, kus on olla turvaline,» rõhutab Adlas.