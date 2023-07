Fekaalidega saab ravida seda karmi haigust

Fekaalse mikrobioota ülekanne on soole mikrofloora siirdamine seedetrakti ülemise või alumise tee kaudu tervelt doonorilt haigele patsiendile. Seda manustatakse kapslina, nasogastraal- või duodenaalsondi, klistiiri või kolonoskoopia teel. Seda ravimeetodit kasutades on võimalik leevendada melanoomi vähiravi tüsistusi.

Melanoom on pahaloomuline kasvaja, mis tekib pigmenti tootvatest rakkudest ehk melanotsüütidest. Siirderavi kontrollpunktiks on immunoteraapia, mis blokeerib valgud takistamaks immuunsüsteemi vähirakkude ründamisel.

Kliinilises uuringus osalesid Lawsoni Terviseuuringute Instituut, Montreali Ülikooli haiglakeskus ja Juudi Üldhaigla. Kaugelearenenud melanoomi raviuuringu käigus testiti, kas immunoteraapia väljaheite siirdamisega on ohutu ning seda, kuidas see mõjutab ravitulemust.

Uuringu tulemus kinnitab, et fekaalse mikrobioota ülekanne leevendab küll vähiravi tüsistusi, kuid sellegipoolest on infektsiooni risk suur ja selle kohta on tehtud vähe kliinilisi uuringuid. Ometi võib see uuringu autori Bertrand Routy sõnul olla uus raviviis leevendamaks vähist tulenevaid vaevusi.