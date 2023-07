Loe, mis põhjusel on nende ravimite koostisosad muutumas

Bathi Ülikooli teadlased on välja töötanud uue meetodi, kuidas neid ravimeid valmistada kasutades lähteaineteks taastuvaid tooraineid. Ravimite tootmist on kaalutud alustada beeta pineenist, mis kuulub tärpentiini koostisesse. See taimedes leiduv orgaaniline ühend on saadud mändidest paberi tootmise jääkainena.