Need marjad toetavad seedimist ja silmanägemist ning pidurdavad vananemist

Mustikatel on positiivne mõju seedimisele

Mustikad parandavad seedimist ning neid soovitatakse tarbida kõhuprobleemide korral. Seda kinnitab ka toitumisnõustaja Kumpas: «Mustikad on suurepärased looduslikud abivahendid seedimise parandamiseks. Sisaldades nii veeslahustuvaid kui ka mittelahustuvaid kiudaineid, on need head seedetrakti toetajad.»

Kiudained aitavad kaasa soolestiku tööle, funktsioneerides seedesüsteemis harjana ning pühkides endaga kaasa ebavajalikud jäägid seeditud toidust. Seega vähendavad kiudained põletike ning hemorroidide teket. Kiudained tekitavad täiskõhutunde, hoiavad veresuhkru ning insuliini taseme ühtlasena.

Seedeelundites soodustavad marjad mao ja soolestiku peristaltikat ehk ehk nende rütmilist kokkutõmbumist ja lõtvumist. Tänu sellele tühjeneb soolestik paremini ja selle seisund paraneb. Protsessi käigus viiakse kehast jääkained välja.

«Mustikaid süües aitad kaasa ka bakteriaalse tasakaalu loomisele oma soolestikus – mustikad on niinimetatud prebiootikumid, sisaldades aineid, mis toidavad häid baktereid ehk probiootikume meie soolestikus. Soolestiku bakteriaalne tasakaal on aga aluseks nii seedimisele kui ka üldisele tervisele ja enesetundele,» lisab Kumpas.

Mustikad pidurdavad vananemist

Mustikates on palju antioksüdante, mis aitavad vähendada vähiriski. Ka võitlevad need vabade radikaalidega ning suudavad seetõttu olla heaks kaitsjaks mitmete haiguste korral (südame-veresoonkonnahaigused, kesknärvisüsteemi haigused jne). Hästi takistavad antioksüdandid ka vananemisprotsesse. Samuti aitavad need maitsvad marjad alandada kolesteroolitaset.

On tehtud katseid rottidega, kus nende toidu sisse segati mustikaid. Tulemused näitasid, et mustikate söömine pidurdas rottidel ajurakkude vananemist. Uurijate sõnul on mustikate kasulikkus juba ammu teada, kuid nende seost aju ja mäluga on veel vähe uuritud. Järelikult tasub nendest abi otsida ka siis, kui mälu on kehvavõitu, õppimisvõime vajab parandamist või liigutused kipuvad kohmakaks jääma.

«Mustikad teeb väga tervislikuks kõrge antioksüdantide sisaldus ning samuti leidub neis palju toitaineid, mis toetavad nii keha kui ka aju. Tänu antioksüdantidele, mis teevad kahjutuks meie kehas olevaid vabu radikaale ning hoiavad seega ära rakukahjustusi, aeglustub ka keha vananemisprotsess,» märgib toitumisnõustaja.