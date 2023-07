Ott Kiivika kolm tõhusat harjutust suvise vormi saavutamiseks

Tuhandeid huvilisi ja spordientusiaste suvevormi treeninud Kiivikas usub, et oma keha ja meele eest on oluline hoolitseda muuhulgas ka seetõttu, et tõsta oma energiataset ja maandada stressi. «Nii jõuame tegeleda endale meeldivate tegevustele ja hoida lisaks oma füüsilisele tervisele end ka vaimsel vormis,» märgib ta.

Efektiivselt saab treenida mistahes ajal ja kohas

Tehnoloogiaekspert Jekaterina Mishina sõnul on tehnoloogia areng ja eeskätt nutikellade kui spordikaaslaste populaarsus kasvanud just inimeste huvist enda tervisega seonduva vastu, sest võimalusi sportimiseks on piiramatult ning suur osa neist täiesti tasuta. «Täna on saadaval juba sellised kellad, mis vaid ühe minuti jooksul suudavad anda ülevaate kõigist peamistest tervisenäitajatest ning millega saab enda seisundit näiteks enne ja pärast trenni kontrollida ja võrrelda,» lisab ta.

Ka Kiivika sõnul on tal nutikell trenni tehes üldjuhul alati käel ja võimalusel soovitab ta seda kanda ka oma treenitavatel - mistahes spordialaga nad tegelevad. «Nii on hea jälgida, kuidas trenn ja elustiili muutus nii lühiajaliselt kui ka pikemas perspektiivis kehale ja enesetundele mõjuvad,» selgitab ta ning lisab, et tihti ei oska me ise oma kriitilist enesetunnet õigesti hinnata, samas kui numbrid ja statistika treeningu andmete kohta või terviseseisundi kohta üldiselt annaksid koheselt kiire ja adekvaatse hinnangu.