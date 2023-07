Arst hoiatab: need on märgid südame rütmihäirest

Arst toob välja, et südame rütmihäirele võib viidata tunne, et süda peksleb, lööb ebaregulaarselt või jätab lööke vahele. Juba tõsisematest südamega seotud probleemidest võivad märku anda pearinglus, uimasus, õhupuudus või rindkerevalu. Alati ei pruugi aga kaebusi esineda või on need leebed, mistõttu inimene ei pane neid tähele.

«Ägeda südamehaiguse, näiteks rütmihäire või infarkti korral toimuvad EKG muutused kiiresti ja südamefilm on selliste haiguste diagnoosimisel olulisim ning esimesena tehtav uuring,» räägib arst. Ta lisab, et EKG täpne tõlgendamine vajab vastavat kogemust ning on mõistlik teha arsti poolt. «Südamehäirete kahtluse korral saab uuringu eelregistreerimata ära teha kõigis Kiirkliinikutes, kuid hindamisel oleks arstidele suureks abiks patsiendile varasemalt tehtud südamefilmid (kui need on paberil, siis võtta kliinikusse kaasa),» ütleb Abel. Ta selgitab, et erinevad haigused võivad põhjustada muutuseid, mis jäävad filmile püsima pikaks ajaks.