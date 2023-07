Sümptomid, mille puhul võiks peale puugi leidmist arsti poole pöörduda

Puuk hammustab nii, et seda pole üldse tunda. Nõnda võib ta märkamatult ja rahulikult toimetada oma peremeesloomal tükk aega. Mida kauem puuk on kehasse kinnitunud, seda suurem oht on nakatuda. Oluline on puuk eemaldada kehalt kiiresti ja õigesti.