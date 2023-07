Ongi käes! Pandeemia ajal sündinud laste tulevik on ohus

Archives of Disease in Childhood ajakirjas avaldati eelmine aasta uuring, mis on viidud läbi Iirimaa Kuningliku Kirurgikolledži teadlaste poolt. Uurimus võrdleb väikelaste suhtlemisoskust ja arengut nendel, kes sündisid COVID-19 pandeemia ajal ja elasid kaks esimest eluaastat karantiinis, lastega, kes olid enne pandeemia puhangu algust saanud kaheaastaseks. Uuringusse on kaasatud Iirimaa Lastehaigla ja Corki Ülikooli teadlased.

Tulemused näitavad, et pandeemia ajal sündinute ja enne pandeemiat sündinud laste vahel ei esine suuremaid erinevusi nende käitumises ja arengus ning on kaheaastastele kohane. Küll aga avastasid teadlased, et pandeemia ajal sündinud lastel on sellises vanuses rohkem probleeme eakaaslastega suhtlemisel, mis vajab täpsemaid uuringuid selgitamaks välja, kui oluliselt see nende tulevikku mõjutab.

Karanatiin ei ole pakkunud lastele vaheldusrikast keskkonda ning enamasti on jäänud suhtlusringkond ainult perekeskseks. Kuna pandeemia ajal sündinud lapsed ei puutunud haiguse puhangu ajal eakaaslastega kokku, on uuringu autori doktor Susan Byrne'i sõnul neil raskem luua tulevikus sõprussuhteid, mille tõttu võib jääda ka nende sotsiaalne ring väiksemaks.

Uuringu käigus täitsid vanemad standardküsimustikke oma lapse arengu kohta. Sellega seonduvalt leiti kahe võrreldeva grupi vahel sarnasusi näiteks liigutuste tegemisel ja probleemide lahendamisoskusel. Siiski on suur erinevus suhtlemisoskuses. Pannes kaks gruppi eakaaslastega omavahel suhtlema, selgub, et enne pandeemiat sündinud lapsed on sotsiaalsemad loomaks juurde uusi tutvusi kui need, kes on sündinud pandeemia ajal.

«Enamus pandeemia ajal sündinud lastest omavad normaalset suhtlemisvõimekust, kuid üldiselt on neist suurem osa suhtlemisega seonduvalt arenguprobleemidega riskirühmas, mis võib saada saatuslikuks kooli minnes,» kommenteerib Iirimaa Lastekliiniku neuroloog Byrne.