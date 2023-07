Lapsed saavad oma muredele lahenduse mänguteraapias

Praegu veel mänguteraapia ruumis me tehnikavidinaid ei kasuta, aga see ei tähenda, et nendest mängudest ei võiks rääkida. Kui meil on loodud side ja kontakt, siis pole parimat viisi, kui see, et me suhestume lapsega läbi selle, mis talle meeldib. Kui tema jaoks on teleka- või arvutimäng oluline, siis me proovime selle vastu huvi tunda, laseme lapsel sellest rääkida jne. Vahel kasutatakse arvutit või telefoni selleks, et mõnda muusikapala kuulata, tegelast näidata või juhist otsida, kuidas midagi meisterdada.

Mänguterapeut ei interpreteeri lapse meisterdust või joonistusi, see on hoopis teine teraapiasuund. Oluline on protsess, see, mida laps teeb. Ja selle jaoks, et last toetada ongi vaja õppida, et kuidas olla protsessi sees nii, et ei läheks kohe õpetama. Laps peab tundma, et on tema ise, et ta on aktsepteeritud, kõikide oma mõtete ja tunnetega. Oluline on, et laps tunneks, et ta julgeb end avada. Minu vastuvõtul käis üks väike noormees, kelle ema kirjutas mulle tagasisides, et poiss oli kodus öelnud: «Ma ei saa aru, mida me seal teeme, aga see aitab.» Terapeut ise ongi tööriist, see kuidas ta on ja mida ütleb. Kui me läheme interpreteerima, siis võime eksida. Mängud on vahendid, millega jõuame lapseni ja läbi mille saame teda toetada.