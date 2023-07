Võta endale koer, kui sind kimbutavad need terviseprobleemid

Koerad teevad inimeste heaks palju ja nad on alati meie jaoks olemas.

Teadaolevalt leevendab kodulooma omamine stressi ja pakub meile hingerahu. Nüüd on teadlased avastanud, et koerapidamisel on palju häid omadusi, sest ta ravib mitmeid inimese terviseprobleeme.