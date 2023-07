WHO: Euroopas levib uus surmav viirus, mis võib tulevikus põhjustada pandeemia

Krimmi-Kongo hemorraagiline viirushaigus (CCHF) on levinud Aafrikas, Lähis-Ida maades, Balkanimaades, Krimmis, Venemaal, Iraagis, Pakistanis ja Lääne-Hiinas. Suremus on ravita juhtudel 15–35 protsenti ja puhangute korral 40 protsenti. Näiteks Hispaanias registreeriti esimesed viirusejuhtumid aastatel 2011 ja 2016.

Viirushaigus on praegu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) prioriteetsete patogeenide nimekirjas. Selles nimekirjas on haigused, mis võivad põhjustada ulatuslikke haiguspuhanguid ja pandeemiaid, teatas Forbes.