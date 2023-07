Selle joogi joomine võib leevendada astma sümptomeid

Selle mõttekäigu aluseks on kofeiini keemiline struktuur, mis meenutab teofülliini oma. Teofülliin on levinud astmaravim, mis lõdvestab hingamisteede lihaseid ning leevendab vilisevat hingamist, õhupuudust ja muid hingamisprobleeme. Tõepoolest: pärast kohvi joomist ja selle lagundamist maksas on üheks kõrvalsaaduseks väike kogus teofülliini, kirjutab New York Times.

Ajakirjas Cochrane Database of Systematic Reviews avaldatud uuringus kogusid teadlased kokku poole tosina kofeiini mõju astmaatikutele käsitleva kliinilise uuringu tulemused ning analüüsisid neid. Tulemustest ilmnes, et platseeboga võrreldes parandab kofeiin kuni neljaks tunniks pisut hingamisteede talitlust ning et isegi väike annus – väiksem kui kohvikuketi Starbucks topsis olev kohvikogus – võib parandada kopsude talitlust kuni kaheks tunniks.

Teisisõnu, hädaolukorras võib tass kohvi või kanget teed hetkelist leevendust pakkuda.

Kuid kasutegur on uuringute andmeil väga väike – igatahes mitte piisav, et asendada ravimid kofeiiniga. Pealegi on probleemiks see, et keemiliste sarnasuste tõttu võib liigne kofeiinitarbimine süvendada teofülliini võimalikke kõrvaltoimeid. Seetõttu soovitavad arstid teofülliini tarvitavatel patsientidel jälgida kohvi, tee, šokolaadi ja muude kofeiini sisaldavate toiduainete tarbimist.