Terviseamet kahtlustab Pirita rannas sinivetika levikut

Sinivetikas on ohtlik nii inimestele kui koduloomadele.

Neljapäeval, 13. juulil terviseameti poolt läbi viidud vaatluse käigus on tekkinud kahtlus, et Pirita rannas on levima hakanud sinivetikas. Soojade ilmadega levib sinivetikas kiiresti. Terviseamet võtab tänase päeva jooksul veeproovid.