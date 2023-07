Lampjalgsust saab korrigeerida operatsiooniga

Labajala operatsioonide puhul on oluline valida kogenud kirurg, kes on spetsialiseerunud just jalakirurgiale. «Kirurgi ülesanne on taastada jala anatoomiline korrapärasus. Selleks tuleb operatsiooni käigus korrigeerida kõiki vajalikke nurki, kuju ning stabiliseerida jalg. Mida raskem on deformatsioon, seda suuremad on ka operatsiooni käigus tehtavad korrektuurid. Kui ortopeediline kirurg on jalakirurgias pädev, ei pea kartma deformatsiooni taas tekkimist,» selgitab doktor Brūklis.

Doktor Brūklis rõhutab, et kui labajala deformatsioon vajab operatsiooni, siis ei tohiks sellega viivitada. «Mida kaugemale operatsioon lükata, seda keerulisem (pikem, tehniliselt keerulisem, hõlmab rohkem struktuure) see on. Ka taastumine on pikem. Kui aga operatsioon sooritatakse õigeaegselt, kasutades minimaalselt invsiivset tehnikat, on operatsioon kergem ja taastumine lihtsam,» rõhutab doktor Brūklis.

Ka lampjalgsust saab korrigeerida

Minimaalselt invasiivse kirurgia abil saab korrigeerida ka noorte lampjalgsust, mis on enamikes Balti riikide meditsiiniasutustes endiselt lahendamata probleem. ORTO Klīnika on mitu aastat tegelenud 8-13-aastaste noorte lampjalgade kirurgilise korrigeerimisega. «Valu kõndimisel ja põlveliigeses, vale kehahoiak – need kaebused ei vähene lampjalgade kasvades. Tavaliselt need ainult progresseeruvad. Harjutused või sisetallad ei paranda probleemi, kuna jalg ei arenda kunagi korralikku võlvi,» selgitab doktor Brūklis, kes kasutab praegu innovaatilisi implantaate, mis teevad operatsiooni võimalikult õrnaks ja mitteinvasiivseks ning võimaldavad jalal kasvades moodustada korraliku võlvi.