RAAMATUSOOVITUS ⟩ Miks langevad targad naised armupetturite ohvriks?

«Võlts»

Autor Stephanie Wood.

Jahmatav tõsilugu armastusest valetajate, petiste, nartsissistide, fantasööride ja šarlatanide maailmas.

Naisi on kogu maailmas õpetatud väikesest peale lootma, isegi eeldama, et ühel päeval leiavad nad oma unistuste mehe, abielluvad ja on igaveseks õnnelikud. Kui ajakirjanik Stephanie Wood kohtub kena mehega, kellel on oma farm ja põllumaad, arvabki naine, et on võib-olla selle õige leidnud. Mees näib hooliv, aus ja armastav. Ta räägib nende ühisest tulevikust. Naine armub. Kuid samas kimbutavad teda järjest sagedasemad ärevushood nende keerukate näitemängude pärast, mida mees talle etendab ning mis koosnevad kõiksugustest vabandustest, miks peab mees alatasa kokkulepitud plaanidest loobuma või miks jälle kohale tulemata jättis. Naine peab endalt küsima, kes see mees ikkagi päriselt on?

Stephanie Woodi raamat «Võlts». Foto: Rahva Raamat

Kui Stephanie nende suhte lõpetab, otsustab ta kuulata oma ajakirjanikuintuitsiooni ja asja uurida – ning paljastabki pöörase loo uskumatust kahepalgelisusest ja manipulatsioonist. Samuti avastab ta, et pole üksi; et maailm on täis tarku, südikaid naisi, kes on samamoodi kannatanud valetajate, petiste, nartsissistide, fantasööride ja šarlatanide pärast, meeste pärast, kes on erakordselt osavad petturid.

Selles vaimustavalt teravas ja laiahaardelises raamatus toob auhindu pälvinud ajakirjanik Stephanie Wood lugejani haarava ja olulise loo tänapäevasest armastusest ja nende inimeste tugevusest, kes on kogenud selle kõige süngemat palet.