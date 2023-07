Alates 1979. aastal Genfis toimunud maailma esimesest kliimakonverentsist kuni praeguse ajani on kümned tuhanded teadlased hoiatanud hukatuse eest (võiks öelda, et ökoloog on tänapäeva vend Vahindra, kes ennustas inimkonna hukatust oma 1907. aasta raamatukeses «Meie maakera viimased minutid»).