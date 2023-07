Kui kiiresti nakatub puugihammustuse korral borrelioosi ja entsefaliiti?

Suvi on käes ning looduses liikumine on mõnus ja kasulik tegevus, mida iga arst soovitaks. Soojade ilmadega on aktiivseks muutunud ka puugid, mis kannavad kahte raskesti talutavat haigust: bakteriaalset puukborrelioosi ja viiruslikku puukentsefaliiti. Borrelioosi vastu organismil immuunsust ei teki, mistõttu võib sellesse korduvalt haigestuda.