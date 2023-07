AVASTUS ⟩ Parkinsoni vastu aitab lihtne tegevus

Teadlased on tuvastanud mehhanismi, mis on aluseks treeningu positiivsele mõjule aju plastilisusele ehk võimele muuta vajadusest lähtuvalt neuronaalseid ühendusi. See avaldab Parkinsoni algusjärgus liigutuste kontrollimise võimele soodsat mõju, mis võib kesta ka pärast treeningute peatumist.