NOORED ÕED RÄÄGIVAD ⟩ Abiõed ja praktikandid kannatavad töökiusu all

Õeks õppimine nõuab palju pingutust ja vaeva, sest eriala eeldab palju käelisi oskusi, mida rakendada inimeste abistamiseks. Selge on see, et õeks minnakse õppima suurest missioonitundest ja tahtest inimesi päriselt aidata. Juba selle tõttu on tudengid stressis ja kardavad teha vigu, olgu need siis suured või väikesed.

Õdede tööd hinnatakse ja tänu, mida tehtud töö eest saadakse, on suur. Tihtipeale ei mõisteta, mis seisab tehtud töö taga ning seda, et mõnikord toob see kaasa palju emotsionaalsust, eriti noortele alustavatele õdedele.

Tudengid käivad teooriaõppe kõrvalt palju praktikatel, paljud isegi kooli kõrvalt tööl. Abiõena on raske alustada tööd, kui kogemust pole veel piisavalt. Tudengid loodavad, et haiglasse praktikale või tööle asudes ootab neid ees toetav kollektiiv, kus on võimalik juurde omandada uusi vajalikke teadmisi. Paraku on enamikel tudengitel lugusid ebameeldivatest kogemustest, kus juhendaja või üldine töökollektiiv on sisendanud üliõpilastele kohatute kommentaaridega, et nende teadmised pole vastavad omandamaks õe eriala, mis muserdab tudengite vaimset tervist. Mõnele tudengile annab see ainult jõudu juurde, tõestamaks, et see ei ole nii. Mõnele tähendab see aga vastupidiselt otsust, et ta ei soovi oma erialaga enam jätkata.