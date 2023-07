Füsioterapeudi viis nippi, kuidas vähendada menstruatsiooni ajal ebamugavust

Toimetuste jagamine

Hormoonide kõikumise tõttu on naiste energiatase erinevates tsüklifaasides väga erinev. Tavapäraselt on pärast päevi järk-järgult energiat ja teotahet rohkem, kuid mida lähemale menstruatsioon jõuab, seda rohkem tahab keha puhkust. See tähendab, et raskemad ja stressirohkemad ülesanded jäta pigem ootama kuupuhastuse järgset aega ning päevade alguses vali tavapärasest rahulikum tempo, et kehale vajalikku puhkust anda.

Liikumine

Treeningud aitavad kaasa kehalise taju paranemisele ja tsükli loomulikule kulgemisele. Seetõttu on liikumine igas tsüklifaasis tervitatav. Siiski tuleb meeles pidada, et trenniga ei tohi üle pingutada, tuleb süüa mitmekülgselt, korralikult magada. Juhul, kui kõik eelmainitu läheb piiridest välja, võib see põhjustada ülekoormusest tingitud päevade kadumist. Trennide arv tuleb hoida optimaalsena ning nädalast ei tohi puududa ka puhkepäevad.

Menstruatsiooni lähenemisel soovitatakse keskenduda niinimetatud pehmematele treeningutele nagu näiteks jooga ja venitused. Need aitavad vähendada alaselja ja -kõhuvalusid ning arvestavad keha madala energiatasemega sellel perioodil.

Tervise jälgimine